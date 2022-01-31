Загрязнение ртутью: силовики объявили подозрение еще одному заместителю Кличко

Столичные прокуроры сообщили о подозрении в непринятии мер по ликвидации последствий экологического загрязнения одному из заместителей главы КГГА Петру Пантелееву.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "Деснянская окружная прокуратура города Киева по результатам досудебного расследования сообщила о подозрении одному из заместителей председателя КГГА, а также бывшему ликвидатору ОАО "Радикал" по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации загрязнения, повлекшему тяжкие последствия (ст. 237 УК Украины)".

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: По данным источника УП, речь идет о заместителе Кличко Пантелееве. Согласно материалам следствия, в результате его действий, в течение 2014-2021 годов на территории завода "Радикал" не было проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также мер по демеркуризации этой территории.

Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на указанной территории достигает около 200 тысяч тонн.

В результате засорения опасными отходами территории завода и длительного не проведения каких-либо мероприятий, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения, нанесен ущерб в размере более 40 млрд гривен, отмечают в прокуратуре.

Кроме того, в рамках этого производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО "Радикал", на которого возлагалась обязанность возобновить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и имущества.

Обновлено: На брифинге представитель прокуратуры отметил также, что по данным досудебного расследования, уровень концентрации ртути в атмосферном воздухе на территории и вблизи территории ОАО "Радикал" не соответствует величине предельно допустимой концентрации (ПДК) и превышает от 2,1 до 145 раз нормативную ПДК а массовая доля ртути в почве также не соответствует нормативным показателям и превышает нормативные показатели от 5,8 до 35,4 раза.

Установлено засорение места хранения ртутносодержащими веществами двух земельных участков на территории цеха электролиза общей площадью 10102 м2 и ориентировочным объемом 53632 м3, трех земельных участков на территории шламонакопителя (шламовом поле) общей площадью 11609 м2 и ориентировочным объемом 58045 м3.

Отмечается, что территория подверглась загрязнению и продолжает представлять собой опасность для киевлян несколько десятков лет.

В КГГА подтвердили вручение подозрения Пантелееву. Там подчеркивают, что завод "Радикал", никогда не находился в муниципальной собственности, вредные отходы, мол, накопились в результате халатности собственников.

Вручение подозрения в КГГА называют "очередной попыткой политического давления на городские власти". Мол именно государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его.

Напомним: 25 января первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о земельном участке. Речь идет о выделении Аппарату СНБО земли под строительство, которое не было осуществлено. В 2019 году столичные власти лишили аппарат права на эту землю и обустроили там сквер.

По данным следствия, решением, подписанным Поворозником, Аппарату СНБО причинен ущерб на сумму почти 48 млн гривен.