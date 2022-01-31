Загрязнение ртутью: силовики объявили подозрение еще одному заместителю Кличко

Столичные прокуроры сообщили о подозрении в непринятии мер по ликвидации последствий экологического загрязнения одному из заместителей главы КГГА Петру Пантелееву.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "Деснянская окружная прокуратура города Киева по результатам досудебного расследования сообщила о подозрении одному из заместителей председателя КГГА, а также бывшему ликвидатору ОАО "Радикал" по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации загрязнения, повлекшему тяжкие последствия (ст. 237 УК Украины)".

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Детали: По данным источника УП, речь идет о заместителе Кличко Пантелееве. Согласно материалам следствия, в результате его действий, в течение 2014-2021 годов на территории завода "Радикал" не было проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также мер по демеркуризации этой территории.

Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на указанной территории достигает около 200 тысяч тонн.

В результате засорения опасными отходами территории завода и длительного не проведения каких-либо мероприятий, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения, нанесен ущерб в размере более 40 млрд гривен, отмечают в прокуратуре.

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Кроме того, в рамках этого производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО "Радикал", на которого возлагалась обязанность возобновить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и имущества.

Обновлено: На брифинге представитель прокуратуры отметил также, что по данным досудебного расследования, уровень концентрации ртути в атмосферном воздухе на территории и вблизи территории ОАО "Радикал" не соответствует величине предельно допустимой концентрации (ПДК) и превышает от 2,1 до 145 раз нормативную ПДК а массовая доля ртути в почве также не соответствует нормативным показателям и превышает нормативные показатели от 5,8 до 35,4 раза.

Установлено засорение места хранения ртутносодержащими веществами двух земельных участков на территории цеха электролиза общей площадью 10102 м2 и ориентировочным объемом 53632 м3, трех земельных участков на территории шламонакопителя (шламовом поле) общей площадью 11609 м2 и ориентировочным объемом 58045 м3.

Отмечается, что территория подверглась загрязнению и продолжает представлять собой опасность для киевлян несколько десятков лет.

В КГГА подтвердили вручение подозрения Пантелееву. Там подчеркивают, что завод "Радикал", никогда не находился в муниципальной собственности, вредные отходы, мол, накопились в результате халатности собственников.

Вручение подозрения в КГГА называют "очередной попыткой политического давления на городские власти". Мол именно государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его.

Напомним: 25 января первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о земельном участке. Речь идет о выделении Аппарату СНБО земли под строительство, которое не было осуществлено. В 2019 году столичные власти лишили аппарат права на эту землю и обустроили там сквер.

По данным следствия, решением, подписанным Поворозником, Аппарату СНБО причинен ущерб на сумму почти 48 млн гривен.