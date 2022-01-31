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Лютий почнеться легким морозцем - синоптик

Понеділок, 31 січня 2022, 11:03
Лютий почнеться легким морозцем - синоптик
ФОТО UNSPLASH

Найближчої доби в Україні очікується прохолодна погода без суттєвих опадів.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Лютий наближає нас до весни і милих ніжних листочків. 1-го лютого в Україні суттєвих опадів не буде, але буде трохи з морозцем. Найближчої ночі очікується -2-8 градусів, вдень у вівторок від 3 морозу до 2 тепла. На дорогах ожеледиця!

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Ще про опади. Повторю, що 1-го лютого, нічого суттєвого, лише є ймовірність невеликого снігу у Карпатах, навколокарпатських областях місцями, трохи дощу на Одещині та незначного снігу на Сумщині".

Деталі: За словами синоптикині, вітер переважно західного напрямку, стишиться до помірного.

У Києві лютий розпочнеться свіжою погодою - вночі до 5 морозу, вдень 0-2 градуси морозу. На дорогах ожеледиця.

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Снігу, за даними Діденко, в столиці не очікується.

Вона попереджає, що надалі переважатиме помірно холодна погода "з короткочасним стрибком до помірних морозів 4-5 лютого".

Українська правда
Теми: погода
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