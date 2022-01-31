Февраль начнется легким морозцем - синоптик

В ближайшие сутки в Украине ожидается прохладная погода, без существенных осадков.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Февраль приближает нас к весне и милым нежным листочкам. 1 февраля в Украине существенных осадков не будет, но будет немного с морозцем. В ближайшую ночь ожидается -2-8 градусов, днем ​​во вторник от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах гололедица!

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Еще об осадках. Повторю, что 1 февраля ничего существенного, только есть вероятность небольшого снега в Карпатах, околокарпатских областях местами, немного дождя на Одесщине и незначительного снега на Сумщине".

Детали: По словам синоптика, ветер преимущественно западного направления, спадет до умеренного.

В Киеве февраль начнется свежей погодой – ночью до 5 мороза, днем ​​0-2 градуса мороза. На дорогах гололедица.

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Снега, по данным Диденко, в столице не ожидается.

Она предупреждает, что в дальнейшем будет преобладать умеренно холодная погода "с кратковременным скачком до умеренных морозов 4-5 февраля".