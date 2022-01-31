Під Києвом електропоїзд протаранив маршрутку

В Ірпені під Києвом електропоїзд протаранив пасажирський автобус, який виїхав на колії нерегульованого залізничного переїзду.

Джерело: повідомлення поліції Київської області

Дослівно: "30 січня близько 22.00 години в місті Ірпінь на перехресті вулиць Чкалова і Центральна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса "Богдан" та електропотяга…

Правоохоронці встановили, що 47-річний водій керуючи автобусом виїхав на колії нерегульованого залізничного переїзду, внаслідок чого сталося зіткнення з електропотягом".

Деталі: Окрім водія в автобусі нікого не було. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Поліцейські поки встановлюють обставини і нададуть правову кваліфікацію даній події.