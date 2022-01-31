Під Києвом електропоїзд протаранив маршрутку
Понеділок, 31 січня 2022, 11:34
В Ірпені під Києвом електропоїзд протаранив пасажирський автобус, який виїхав на колії нерегульованого залізничного переїзду.
Джерело: повідомлення поліції Київської області
Дослівно: "30 січня близько 22.00 години в місті Ірпінь на перехресті вулиць Чкалова і Центральна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса "Богдан" та електропотяга…
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Правоохоронці встановили, що 47-річний водій керуючи автобусом виїхав на колії нерегульованого залізничного переїзду, внаслідок чого сталося зіткнення з електропотягом".
Деталі: Окрім водія в автобусі нікого не було. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Поліцейські поки встановлюють обставини і нададуть правову кваліфікацію даній події.
Українська правда