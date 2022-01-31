Под Киевом электропоезд протаранил маршрутку

В Ирпене под Киевом электропоезд протаранил пассажирский автобус, выехавший на пути нерегулируемого железнодорожного переезда.

Источник: сообщения полиции Киевской области

Дословно: "30 января около 22.00 часов в городе Ирпень на перекрестке улиц Чкалова и Центральной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса "Богдан" и электропоезда…

Реклама:

Правоохранители установили, что 47-летний водитель, управляя автобусом, выехал на пути нерегулируемого железнодорожного переезда, в результате чего произошло столкновение с электропоездом".

Детали: Кроме водителя, в автобусе никого не было. Его с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Полицейские пока устанавливают обстоятельства и предоставят правовую квалификацию данного события.