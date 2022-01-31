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Британія погрожує санкціями пов'язаним з Кремлем людям у разі нападу на Україну

Понеділок, 31 січня 2022, 12:20
Британія погрожує санкціями пов'язаним з Кремлем людям у разі нападу на Україну
Володимир Путін, фото Getty Images

Велика Британія заявила, що запровадить санкції проти компаній і людей, які мають найближчі зв’язки з Кремлем, якщо Росія вживатиме військові дії проти України.

Про це заявив міністр фінансів Саймон Кларк у коментарі Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що якщо Росія вживе подальших дій проти України, то ми ще більше посилимо режим санкцій проти тих компаній і людей, які мають найближчі зв’язки з Кремлем", — сказав Кларк.

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Британський уряд цього тижня представить нове законодавство, щоб розширити сферу санкцій, які він може застосувати до Росії, щоб спробувати стримати агресію проти України.

Британія ввела санкції щодо близько 180 осіб і 48 організацій після того, як Росія анексувала Крим в 2014 році.

У списку санкцій шість осіб, яких Британія вважає наближеними до Путіна: бізнесмени Юрій Ковальчук, Аркадій Ротенберг і Ніколай Шамалов, колишній офіцер КДБ Сергій Чемезов, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев і глава Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков.

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Санкції дозволяють Британії заморозити індивідуальні активи та заборонити особам в'їзд до Сполученого Королівства.

Вони також забороняють будь-якій особі мати справу з цінними паперами або інструментами грошового ринку, що передаються після 2014 року, терміном погашення понад 30 днів, випущеними Сбєрбанком, банком ВТБ, Газпромбанком, Зовнішекономбанком (ВЕБ), Россільгоспбанком, ОПК Оборонпром, Об’єднаною авіабудівною корпорацією, Уралвагонзаводом, "Роснефтью". "Транснефтью" або "Газпром Нефтью".

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що загроза санкцій буде рівнозначна нападу на російський бізнес. Він сказав, що такі дії зашкодять британським компаніям, і попередив, що Росія відповість.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що олігархам з близького оточення президента РФ Владіміра Путіна "не буде куди ховатися" від жорстких санкцій, які готують на випадок вторгнення Росії в Україну.

Теми: Велика БританіяРосіясанкціїУкраїна
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