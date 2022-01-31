Британия угрожает санкциями связанным с Кремлем людям в случае нападения на Украину

Великобритания заявила, что введет санкции против компаний и людей, имеющих ближайшие связи с Кремлем, если Россия предпримет военные действия против Украины.

Об этом заявил министр финансов Саймон Кларк в комментарии Sky News, сообщает "Европейская правда".

"Мы очень четко дали понять, что если Россия предпримет дальнейшие действия против Украины, то мы еще больше усилим режим санкций против тех компаний и людей, которые имеют ближайшие связи с Кремлем", - сказал Кларк.

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Британское правительство на этой неделе представит новое законодательство, чтобы расширить сферу санкций, которые оно может применить к России, чтобы попытаться сдержать агрессию против Украины.

Британия ввела санкции в отношении около 180 человек и 48 организаций после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

В списке санкций шесть человек, которых Британия считает приближенными к Путину: бизнесмены Юрий Ковальчук, Аркадий Ротенберг и Николай Шамалов, бывший офицер КГБ Сергей Чемезов, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Санкции позволяют Британии заморозить индивидуальные активы и запретить въезд в Соединенное Королевство.

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Они также запрещают любому лицу иметь дело с передаваемыми после 2014 года ценными бумагами или инструментами денежного рынка сроком погашения свыше 30 дней, выпущенными Сбербанком, банком ВТБ, Газпромбанком, Внешэкономбанком (ВЭБ), Россельхозбанком, ОПК Оборонпром, Объединенной авиастроительной корпорацией, Уралвагонзаводом, "Роснефтью". "Транснефтью" или "Газпром Нефтью".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что угроза санкций будет равнозначна нападению на российский бизнес. Он сказал, что такие действия повредят британским компаниям, и предупредил, что Россия ответит.

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что олигархам из близкого окружения президента РФ Владимира Путина "не будет куда прятаться" от жестких санкций, которые готовят на случай вторжения России в Украину.