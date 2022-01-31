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Греція не планує евакуацію дипломатів з України

Понеділок, 31 січня 2022, 13:56
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО UNSPLASH

Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей, а також не закликає грецьких громадян і українців грецького походження залишати Україну.

Про це йдеться у заяві МЗС за підсумками телефонної розмови Дмитра Кулеби з грецьким колегою Нікосом Дендіасом, пише "Європейська правда".

Дендіас повідомив, що грецька сторона уважно стежить за ситуацією і вважає, що нині немає підстав для передчасних рішень.  Натомість уряд Греції готовий і надалі дієво допомагати грецькій громаді в Україні.

Кулеба поінформував колегу щодо актуальної безпекової ситуації на тлі агресивних дій Росії. Міністри обговорили підготовку Європейським Союзом санкцій проти Росії. Глави дипломатії також узгодили графік двосторонніх візитів на 2022 рік.

"Дмитро Кулеба привітав рішення Нікоса Дендіаса відвідати Україну, зокрема провести зустрічі з грецькою громадою України в Маріуполі. Глава грецької дипломатії запевнив українського колегу, що цей візит є актом підтримки України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Канади заявило про рішення тимчасово відкликати другорядних співробітників свого посольства в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський на брифінгу для іноземних ЗМІ закликав світових лідерів та журналістів "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України. 

Також він назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств окремих країн з України, зауваживши, що Україна "не "Титанік", з якого треба втікати".

Детальніше пояснення щодо рішень окремих держав про часткову евакуацію дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ

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