Греция не планирует эвакуацию дипломатов из Украины

Греция не планирует эвакуировать дипломатов или членов их семей, а также не призывает греческих граждан и украинцев греческого происхождения покидать Украину.

Об этом говорится в заявлении МИД по итогам телефонного разговора Дмитрия Кулебы с греческим коллегой Никосом Дендиасом, пишет "Европейская правда".

Дендиас сообщил, что греческая сторона внимательно следит за ситуацией и считает, что в настоящее время нет оснований для преждевременных решений. В то же время правительство Греции готово и дальше действенно помогать греческой общине в Украине.

Кулеба проинформировал коллегу об актуальной ситуации на фоне агрессивных действий России. Министры обсудили подготовку Европейским Союзом санкций против России. Главы дипломатии согласовали график двусторонних визитов на 2022 год.

"Дмитрий Кулеба приветствовал решение Никоса Дендиаса посетить Украину, в частности, провести встречи с греческой общиной Украины в Мариуполе. Глава греческой дипломатии заверил украинского коллегу, что этот визит является актом поддержки Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, Министерство иностранных дел Канады заявило о решении временно отозвать второстепенных сотрудников своего посольства в Украине.

В пятницу 28 января президент Владимир Зеленский на брифинге для иностранных СМИ призвал мировых лидеров и журналистов "не нагнетать панику" по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Также он назвал ошибкой эвакуацию части сотрудников посольств отдельных стран из Украины, заметив, что Украина "не "Титаник", с которого нужно бежать".

Подробнее объяснение решений отдельных государств о частичной эвакуации смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Почему "эвакуируют посольства" из Киева? Что знают дипломаты?

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