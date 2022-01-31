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У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні оборонної зброї

Понеділок, 31 січня 2022, 13:01
У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні оборонної зброї
Парламент Нідерландів, фото Getty Omages

У правлячій партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу і демократію) та опозиційній Партії праці висловилися за надання Україні оборонної зброї.

Про це повідомляє RTL Nieuws, пише "Європейська правда".

Депутат від правлячої партії Рубен Брекельманс висловив думку, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр  закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями - "що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України".

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Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні, і Міноборони Нідерландів проводить інвентаризацію того, що можна постачати в Україну.

Рубен Брекельманс вважає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.

Депутатка Каті Пірі з опозиційної Партії праці (PvdA) вважає, що Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.

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І VVD, і PvdA наголошують, що виступають проти того, щоб відправляти до України нідерландських військовослужбовців.

"Ніяких військ, тільки оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці)", - написав Брекельманс у своєму Twitter.

Візит прем'єра та глави МЗС Нідерландів до України очікується найближчим часом, але конкретні дати ще не відомі.

Теми: НідерландизброявійнаРосія
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