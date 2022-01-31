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В парламенте Нидерландов выступили за предоставление Украине оборонительного оружия

Понедельник, 31 января 2022, 13:01
В парламенте Нидерландов выступили за предоставление Украине оборонительного оружия
Парламент Нидерландов, фото Getty Images

В правящей партии Нидерландов VVD (Народная партия за свободу и демократию) и оппозиционной Партии труда высказались за предоставление Украине оборонительного оружия.

Об этом сообщает RTL Nieuws, пишет "Европейская правда".

Депутат от правящей партии Рубен Брекельманс сказал, что премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра должны приехать в Украину с конкретными предложениями - "что мы можем поставить и отвечает ли это потребностям Украины".

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Украина уже обратилась к Нидерландам о помощи в вооружении, и Минобороны Нидерландов проводит инвентаризацию того, что можно поставлять в Украину.

Рубен Брекельманс считает, что это могли бы быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.

Депутат Кати Пири из оппозиционной Партии труда (PvdA) считает, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе против кибератак, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие.

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И VVD, и PvdA подчеркивают, что выступают против того, чтобы отправлять в Украину нидерландских военнослужащих.

"Никаких войск, только оборонительное оружие! (и действительно больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы)", - написал Брекельманс в своем Twitter.

Визит премьера и главы МИД Нидерландов в Украину ожидается в ближайшее время, но конкретные даты еще не известны.

Темы: НидерландыоружиевойнаРосcия
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