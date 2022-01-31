Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні дали 9 років заочно командиру розвідгрупи бойовиків

Понеділок, 31 січня 2022, 14:01
В Україні дали 9 років заочно командиру розвідгрупи бойовиків
Фото СБУ

До 9 років позбавлення волі заочно засудили командира розвідгрупи бойовиків, який збирав інформацію та підбирав "кадри" для терористів "ДНР".

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Мешканець Сарненського району Рівненської області у квітні 2014 року вступив до терористичної організації "ДНР". Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом брав участь у боях проти українських військових, зокрема, під час активної фази боїв за Дебальцево у 2015 році".

Реклама:

Деталі: Також зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів ЗСУ на сході України. Інформацію щодо кількості, розташування позицій та передислокації українських військ він передавав через "кураторів" представникам спецслужб РФ.

Крім того, бойовик займався підбором кадрів для розвідувально-диверсійних груп ворожого угруповання "Оплот" і навчав їх веденню підривної діяльності проти українських військових.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на окупованій території Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

Рівненський міськсуд визнав його винним в участі у терористичній групі і засудив до 9 років в’язниці заочно.

Засудженого оголосили у розшук. Зазначається, що початок терміну відбування покарання буде обчислюватися з моменту його затримання.

Українська правда
Теми: СБУДонбассуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
СБУ
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: