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В Україні дали 9 років заочно командиру розвідгрупи бойовиків

Понеділок, 31 січня 2022, 15:01
Фото СБУ

До 9 років позбавлення волі заочно засудили командира розвідгрупи бойовиків, який збирав інформацію та підбирав "кадри" для терористів "ДНР".

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Мешканець Сарненського району Рівненської області у квітні 2014 року вступив до терористичної організації "ДНР". Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом брав участь у боях проти українських військових, зокрема, під час активної фази боїв за Дебальцево у 2015 році".

Деталі: Також зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів ЗСУ на сході України. Інформацію щодо кількості, розташування позицій та передислокації українських військ він передавав через "кураторів" представникам спецслужб РФ.

Крім того, бойовик займався підбором кадрів для розвідувально-диверсійних груп ворожого угруповання "Оплот" і навчав їх веденню підривної діяльності проти українських військових.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на окупованій території Донецької області.

Рівненський міськсуд визнав його винним в участі у терористичній групі і засудив до 9 років в’язниці заочно.

Засудженого оголосили у розшук. Зазначається, що початок терміну відбування покарання буде обчислюватися з моменту його затримання.

Українська правда
Теми: СБУДонбассуд
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