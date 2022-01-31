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В Украине дали 9 лет заочно командиру разведгруппы боевиков

Понедельник, 31 января 2022, 15:01
Фото СБУ

К 9 годам лишения свободы заочно приговорили командира разведгруппы боевиков, собиравшего информацию и подбиравшего "кадры" для террористов "ДНР".

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Житель Сарненского района Ровенской области в апреле 2014 года вступил в террористическую организацию "ДНР". Он прошел специальное обучение по боевой подготовке и впоследствии участвовал в боях против украинских военных, в частности, во время активной фазы боев за Дебальцево в 2015 году".

Детали: Также злоумышленник собирал разведданные относительно подразделений ВСУ на востоке Украины. Информацию о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск он передавал через "кураторов" представителям спецслужб РФ.

Кроме того, боевик занимался подбором кадров для разведывательно-диверсионных групп вражеской группировки "Оплот" и обучал их ведению подрывной деятельности против украинских военных.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на оккупированной территории Донецкой области.

Ровенский горсуд признал его виновным в участии в террористической группе и приговорил к 9 годам тюрьмы заочно.

Осужденного объявили в розыск. Отмечается, что начало срока отбывания наказания будет исчисляться с момента его задержания.

Украинская правда
Темы: СБУДонбасссуд


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