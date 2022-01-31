Лідери Британії і Польщі у Києві готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною – джерела
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною під час візиту в Київ.
Про це "Європейській правді" стало відомо з дипломатичних джерел.
Джонсон та Моравецький приїдуть в Київ цього тижня в один день, це підтвердив у понеділок на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.
Міністр не назвав дату візиту, але, як очікується, лідери Британії та Польщі приїдуть 1 лютого.
Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня.
З її слів можна зробити висновок, що новий формат обговорювався під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон у грудні минулого року.
"Ми зміцнюємо наше двостороннє партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні в грудні – і ми розвиваємо нові тристоронні зв’язки з Польщею та Україною", – сказала вона.
У понеділок японська національна агенція повідомила, що Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України.
Також днями очікується розмова Джонсона з президентом РФ Владіміром Путіним. Крім того, як повідомлялося, Джонсон планує візит до країн Східної Європи "у спробі уникнути кровопролиття".