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Лідери Британії і Польщі у Києві готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною – джерела

Понеділок, 31 січня 2022, 15:33
Борис Джонсон. Фото gettyimages

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною під час візиту в Київ.

Про це "Європейській правді" стало відомо з дипломатичних джерел.

Джонсон та Моравецький приїдуть в Київ цього тижня в один день, це підтвердив у понеділок на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр не назвав дату візиту, але, як очікується, лідери Британії та Польщі приїдуть 1 лютого.

Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня.

З її слів можна зробити висновок, що новий формат обговорювався під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон у грудні минулого року.

"Ми зміцнюємо наше двостороннє партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні в грудні – і ми розвиваємо нові тристоронні зв’язки з Польщею та Україною", – сказала вона.

У понеділок японська національна агенція повідомила, що Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України.

Також днями очікується розмова Джонсона з президентом РФ Владіміром Путіним. Крім того, як повідомлялося, Джонсон планує візит до країн Східної Європи "у спробі уникнути кровопролиття". 

Теми: Велика БританіяПольщаУкраїна
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