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Лидеры Британии и Польши объявят о новом формате сотрудничества с Украиной – источники

Понедельник, 31 января 2022, 14:33
Лидеры Британии и Польши объявят о новом формате сотрудничества с Украиной – источники
Борис Джонсон. Фото gettyimages

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной во время визита в Киев.

Об этом "Европейской правде" стало известно из дипломатических источников.

Джонсон и Моравецкий приедут в Киев на этой неделе в один день, подтвердил в понедельник на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Министр не назвал дату визита, но, как ожидается, лидеры Великобритании и Польши приедут 1 февраля.

О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.

По ее словам, можно сделать вывод, что новый формат обсуждался во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.

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"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре – и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – сказала она.

В понедельник японское национальное агентство сообщило, что Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряженности вокруг Украины.

Также на днях ожидается разговор Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, как сообщалось, Джонсон планирует визит в страны Восточной Европы "в попытке избежать кровопролития".

Темы: ВеликобританияПольшаУкраина
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