Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польща спрямувала до України 29 вантажівок з гумдопомогою

Понеділок, 31 січня 2022, 16:22

Польський уряд надіслав до України гуманітарну допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Повідомляється, що колонна з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою з Польщі для України вже прямує до Києва.

У причепах вантажівок - ковдри, матраци та табірні ліжка.

Урядове агентство стратегічних резервів виділило 9 тис. таких комплектів.

Крім того, частину вантажу становлять різні види одягу, а також медичне приладдя – зокрема, бинти та марля.

Також було вирішено, що Польща надасть Україні 2 мільйони масок для захисту від коронавірусної інфекції.

Колона вже прибула на кордон, триває розмитнення. Приїзд вантажу до Києва очікується завтра.

Також на завтра запланований візит до української столиці прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Теми: ПольщаУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
Польща
Лідери Британії і Польщі у Києві готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною – джерела
Польща готова передати Україні десятки тисяч боєприпасів
У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни Росії проти України
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...