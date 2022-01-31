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Польща спрямувала до України 29 вантажівок з гумдопомогою

Понеділок, 31 січня 2022, 15:22

Польський уряд надіслав до України гуманітарну допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Повідомляється, що колонна з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою з Польщі для України вже прямує до Києва.

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У причепах вантажівок - ковдри, матраци та табірні ліжка.

Урядове агентство стратегічних резервів виділило 9 тис. таких комплектів.

Крім того, частину вантажу становлять різні види одягу, а також медичне приладдя – зокрема, бинти та марля.

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Також було вирішено, що Польща надасть Україні 2 мільйони масок для захисту від коронавірусної інфекції.

Колона вже прибула на кордон, триває розмитнення. Приїзд вантажу до Києва очікується завтра.

Також на завтра запланований візит до української столиці прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Теми: ПольщаУкраїна
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