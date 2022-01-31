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Польша направила в Украину 29 грузовиков с гумпомощью

Понедельник, 31 января 2022, 15:22

Польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Сообщается, что колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью из Польши для Украины уже направляется в Киев.

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В прицепах грузовиков – одеяла, матрасы и лагерные кровати.

Кроме того, часть груза составляют различные виды одежды, а также медицинские принадлежности – в частности, бинты и марля.

Также было решено, что Польша предоставит Украине 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.

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Колонна уже прибыла на границу, идет растаможка. Приезд груза в Киев ожидается завтра.

Также на завтра запланирован визит в украинскую столицу премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Темы: ПольшаУкраина
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