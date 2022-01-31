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Харків'янин збирав дані про військові розробки України і передавав Росії

Понеділок, 31 січня 2022, 16:49
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила мешканця Харкова, який збирав інформацію про розробку новітніх українських систем зброї для передачі Росії.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП:  "З квітня 2020 року підозрюваний на виконання завдання  кураторів ФСБ РФ систематично збирав та передавав представникам іноземних спецслужб фото та відеоматеріали щодо місць дислокації військової техніки і українських військовослужбовців на території Харкова.

Крім того, чоловік таємно повідомляв про оперативну обстановку поблизу штабу Нацгвардії України через один з месенджерів.

Його затримали під час виконання завдання – отримання документів із закритих дослідницьких програм одного із інститутів Харкова щодо новітніх українських систем зброї".

Деталі: Чоловіка завербував представник терористичної організації "МДБ ДНР", куратором операції був кадровий співробітник ФСБ РФ, якому харків’янин передавав інформацію. 

 

Повідомляється, що СБУ не допустила витоку інформації про розробки в оборонній сфері, яку намагався отримати ворожий агент.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (держзрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) ККУ.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: СБУХарківРосіядержзрада
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