Харків'янин збирав дані про військові розробки України і передавав Росії

Служба безпеки України викрила мешканця Харкова, який збирав інформацію про розробку новітніх українських систем зброї для передачі Росії.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "З квітня 2020 року підозрюваний на виконання завдання кураторів ФСБ РФ систематично збирав та передавав представникам іноземних спецслужб фото та відеоматеріали щодо місць дислокації військової техніки і українських військовослужбовців на території Харкова.

Крім того, чоловік таємно повідомляв про оперативну обстановку поблизу штабу Нацгвардії України через один з месенджерів.

Його затримали під час виконання завдання – отримання документів із закритих дослідницьких програм одного із інститутів Харкова щодо новітніх українських систем зброї".

Деталі: Чоловіка завербував представник терористичної організації "МДБ ДНР", куратором операції був кадровий співробітник ФСБ РФ, якому харків’янин передавав інформацію.

Повідомляється, що СБУ не допустила витоку інформації про розробки в оборонній сфері, яку намагався отримати ворожий агент.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (держзрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) ККУ.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.