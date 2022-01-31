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Харьковчанин собирал данные о военных разработках Украины и передавал России

Понедельник, 31 января 2022, 16:49
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Харькова, который собирал информацию о разработках новейших украинских систем оружия для передачи России.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "С апреля 2020 года подозреваемый на выполнение задачи кураторов ФСБ РФ систематически собирал и передавал представителям иностранных спецслужб фото и видеоматериалы о местах дислокации военной техники и украинских военнослужащих на территории Харькова.

Кроме того, мужчина тайно сообщал об оперативной обстановке вблизи штаба Нацгвардии Украины через один из мессенджеров.

Его задержали во время выполнения задания – получения документов из закрытых исследовательских программ одного из институтов Харькова относительно новейших украинских систем оружия".

Детали: Мужчину завербовал представитель террористической организации "МГБ ДНР", куратором операции был кадровый сотрудник ФСБ РФ, которому харьковчанин передавал информацию. 

 

Сообщается, что СБУ не допустила утечки информации о разработках в оборонной сфере, которую пытался получить вражеский агент.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УКУ. 

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУХарьковРосcиягосизмена


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