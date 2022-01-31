Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковчанин собирал данные о военных разработках Украины и передавал России

Понедельник, 31 января 2022, 15:49
Харьковчанин собирал данные о военных разработках Украины и передавал России
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Харькова, который собирал информацию о разработках новейших украинских систем оружия для передачи России.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "С апреля 2020 года подозреваемый на выполнение задачи кураторов ФСБ РФ систематически собирал и передавал представителям иностранных спецслужб фото и видеоматериалы о местах дислокации военной техники и украинских военнослужащих на территории Харькова.

Реклама:

Кроме того, мужчина тайно сообщал об оперативной обстановке вблизи штаба Нацгвардии Украины через один из мессенджеров.

Его задержали во время выполнения задания – получения документов из закрытых исследовательских программ одного из институтов Харькова относительно новейших украинских систем оружия".

Детали: Мужчину завербовал представитель террористической организации "МГБ ДНР", куратором операции был кадровый сотрудник ФСБ РФ, которому харьковчанин передавал информацию. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Сообщается, что СБУ не допустила утечки информации о разработках в оборонной сфере, которую пытался получить вражеский агент.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УКУ. 

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУХарьковРосcиягосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: