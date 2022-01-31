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Covid-19: у Раді більше 100 хворих працівників апарату і нардепів

Понеділок, 31 січня 2022, 16:02
Covid-19: у Раді більше 100 хворих працівників апарату і нардепів
ФОТО З FACEBOOK ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Станом на кінець січня 2022 року у Верховній Раді на коронавірус хворіють 28 народних депутатів і 78 працівників апарату.

Джерело: пресслужба Верховної Ради, голова парламенту Руслан Стефанчук на Погоджувальній раді –

Деталі: За словами Стефанчука, зараз на Covid-19 у Раді хворіють 28 народних депутатів і 78 працівників апарату.

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Спікер парламенту додав, що ці дані не остаточні та припустив, що кількість хворих може бути більшою. 

Стефанчук вважає, що у Раді потрібно знову підняти питання щодо можливості впровадження дистанційного голосування.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 лютого у Верховній Раді заплановане пленарне засідання.
  • Після того парламент піде на карантин до 15 лютого через спалах коронавірусу.

Українська правда
Теми: Covid-2019Верховна Радакоронавірус
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