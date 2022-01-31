Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid-19: в Раде более 100 больных работников аппарата и нардепов

Понедельник, 31 января 2022, 17:02
ФОТО З FACEBOOK ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

По состоянию на конец января 2022 года в Верховной Раде на коронавирус болеют 28 народных депутатов и 78 работников аппарата.

Источник: пресс-служба Верховной Рады, председатель парламента Руслан Стефанчук на Согласительном совете

Детали: По словам Стефанчука, сейчас на Covid-19 в Раде болеют 28 народных депутатов и 78 работников аппарата.

Спикер парламента добавил, что эти данные не окончательны и предположил, что количество больных может быть больше.

Стефанчук считает, что в Раде нужно снова поднять вопрос о возможности внедрения дистанционного голосования.

Напомним:

  • 1 февраля в Верховной Раде запланировано пленарное заседание.
  • После этого парламент пойдет на карантин до 15 февраля из-за вспышки коронавируса.

Украинская правда
Темы: Covid-2019Верховная Радакоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса

"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

видеоУкраина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

видеоМонастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

Все новости...
Covid-2019
ВВП еврозоны вырос ниже прогноза из-за вспышки COVID-19 в Европе
Тысяча за вакцинацию: программа будет действовать до конца года
Ожидаем до 60 тысяч новых ковид-больных в сутки - Радуцкий
Последние новости
01:10
Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП
00:34
Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер
23:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
23:33
Франция обновила условия въезда для украинцев
23:03
фотоСамый большой монумент Украины подсветили цветами флага
22:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
22:13
Заработала "горячая линия" территориальной обороны
21:55
Новости экономики: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
21:48
В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину
21:32
Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов
Все новости...