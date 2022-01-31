Covid-19: в Раде более 100 больных работников аппарата и нардепов

По состоянию на конец января 2022 года в Верховной Раде на коронавирус болеют 28 народных депутатов и 78 работников аппарата.

Источник: пресс-служба Верховной Рады, председатель парламента Руслан Стефанчук на Согласительном совете

Детали: По словам Стефанчука, сейчас на Covid-19 в Раде болеют 28 народных депутатов и 78 работников аппарата.

Спикер парламента добавил, что эти данные не окончательны и предположил, что количество больных может быть больше.

Стефанчук считает, что в Раде нужно снова поднять вопрос о возможности внедрения дистанционного голосования.

Напомним: