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Голову фракції "Довіра" в Полтавській облраді разом із братом затримали за вимагання грошей

Понеділок, 31 січня 2022, 17:16
Голову фракції Довіра в Полтавській облраді разом із братом затримали за вимагання грошей
Олег Діденко. Фото: np.pl.ua

Правоохоронці затримали голову фракції "Довіра" в Полтавській обласній раді Олега Діденка і його брата Ігоря під час отримання майже 40 тисяч доларів, які вони вимагали від громадянки України.

Джерело: повідомлення Венедіктової у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "…були затримані голова фракції "Довіра" в Полтавській обласній раді та його брат, який є депутатом Миргородської районної ради.

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Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом.

За даними слідства, депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання".

Сьогодні після отримання цих коштів, фігуранти-депутати були затримані".

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Деталі: За інформацією на сайті Полтавської облради, головою фракції "Довіра" є Олег Діденко. А у Миргородській райраді працює його брат, також з партії "Довіра", Ігор.

Українська правда
Теми: корупціяПолтава
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