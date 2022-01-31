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Главу фракции "Довира" в Полтавском облсовете вместе с братом задержали за вымогательство денег

Понедельник, 31 января 2022, 18:16

Правоохранители задержали главу фракции "Довира" в Полтавском облсовете Олега Диденко и его брата Игоря во время получения почти 40 тысяч долларов.

Источник: сообщение Венедиктовой в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "…были задержаны председатель фракции "Довира" в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета.

Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом.

По данным следствия, депутаты потребовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет, мягко говоря, за сомнительные долговые обязательства.

Сегодня после получения этих средств фигуранты-депутаты были задержаны".

Детали: По информации на сайте Полтавского облсовета, главой фракции "Довира" является Олег Диденко. А в Миргородском райсовете работает его брат, также из партии "Довира", Игорь.

Украинская правда
Темы: коррупцияПолтава


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