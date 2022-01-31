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Українські в’язні голодують в ОРДЛО – Денісова

Понеділок, 31 січня 2022, 18:37
фото ілюстративне, телеграм денісової

У Макіївській виправній колонії на тимчасово окупованій території Донецької області, де незаконного утримуються українці, майже цілими днями немає світла, тому люди не можуть собі готувати їжу.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram

Деталі: Серед українських в’язнів у колонії 28 цивільних заручників.

Відомо, що "адміністрація" колонії вимикає електроенергію, подаючи її лише дві години на добу. Через це ув’язнені, які змушені готувати собі їжу самотужки за допомогою кип’ятильника, живуть упроголодь.

Більшість ув’язнених мають проблеми зі шлунком, дехто пересувається на ходунках. Рідним забороняють передавати їм свічки та ліхтарики.

Денісова повідомила, що медична допомога українцям також не надається. Воли лікуються тими препаратами, які іноді можуть передати батьки або МКЧХ.

Омбудсмен такі дії розцінює як катування та нелюдське поводження з людьми.

Українська правда
Теми: ОРДЛОполітв'язніомбудсмен
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