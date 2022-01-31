Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинские заключенные голодают в ОРДЛО – Денисова

Понедельник, 31 января 2022, 18:37
фото иллюстративный, телеграм денисовой

В Макеевской исправительной колонии на временно оккупированной территории Донецкой области, где незаконно содержатся украинцы, почти целыми днями нет света, поэтому люди не могут себе готовить еду.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram

Детали: Среди украинских заключенных в колонии 28 гражданских заложников.

Известно, что "администрация" колонии выключает электроэнергию, подавая ее всего два часа в сутки. Поэтому заключенные, которые вынуждены готовить себе пищу самостоятельно с помощью кипятильника, живут впроголодь.

Большинство заключенных испытывают проблемы с желудком, некоторые передвигаются на ходунках. Родным запрещают передавать им свечи и фонарики.

Денисова сообщила, что медицинская помощь украинцам также не предоставляется. Волы лечатся теми препаратами, которые иногда могут передать родители или МККК.

Омбудсмен такие действия расценивает как пытки и бесчеловечное обращение с людьми.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОполитзаключенныеомбудсмен


powered by lun.ua
Главное сегодня

Экс-министр финансов Яресько преодолела историческое банкротство в Пуэрто-Рико

МОН отменит приказ о перевыборах в Могилянке – Шмыгаль

ДТП и Трухин: Аваков уверен, что МВД знало о видео полицейских

Новости 3 февраля: глава МВД и скандал с Трухиным, завалено избрание руководителя САП

США узнали, что Россия хочет сымитировать нападение Украины на ОРДЛО – СМИ

Скандал с Трухиным: В Раде появилось предложение уволить главу ДБР

Все новости...
ОРДЛО
Оккупанты открыли огонь по окрестностям Светлодарска и ранили мужчину
Россия упростила вступление в партию власти для жителей ОРДЛО – депутат
МИД требует от Путина отменить поручение о соцвыплатах жителям ОРДЛО
Последние новости
02:31
Началась переброска военных США в Европу
01:34
МОН отменило приказ о перевыборах в Могилянке
00:38
"Война" за обменник возле СБУ в Киеве: полиция объявила подозрение трем фигурантам
23:47
Экс-министр финансов Яресько преодолела историческое банкротство в Пуэрто-Рико
23:22
Снег и дожди идут в Украину на ближайшие дни
22:57
МИД Польши: Эскалация вокруг Украины может обернуться крупнейшим кризисом со времен Второй мировой
22:29
МОН отменит приказ о перевыборах в Могилянке – Шмыгаль
22:13
Новости экономики: свободная торговля с Турцией, масштабный сбой в "Киевстар"
22:06
Канцлер Германии приедет в Украину перед визитом в Москву
21:52
ДТП и Трухин: Аваков уверен, что МВД знало о видео полицейских
Все новости...