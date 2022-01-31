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Украинские заключенные голодают в ОРДЛО – Денисова

Понедельник, 31 января 2022, 17:37
Украинские заключенные голодают в ОРДЛО – Денисова
фото иллюстративный, телеграм денисовой

В Макеевской исправительной колонии на временно оккупированной территории Донецкой области, где незаконно содержатся украинцы, почти целыми днями нет света, поэтому люди не могут себе готовить еду.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram

Детали: Среди украинских заключенных в колонии 28 гражданских заложников.

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Известно, что "администрация" колонии выключает электроэнергию, подавая ее всего два часа в сутки. Поэтому заключенные, которые вынуждены готовить себе пищу самостоятельно с помощью кипятильника, живут впроголодь.

Большинство заключенных испытывают проблемы с желудком, некоторые передвигаются на ходунках. Родным запрещают передавать им свечи и фонарики.

Денисова сообщила, что медицинская помощь украинцам также не предоставляется. Волы лечатся теми препаратами, которые иногда могут передать родители или МККК.

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Омбудсмен такие действия расценивает как пытки и бесчеловечное обращение с людьми.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОполитзаключенныеомбудсмен
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