Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна та Польща почали вирішувати проблему транзитних автодозволів

Понеділок, 31 січня 2022, 19:04
Зустріч делегацій України та польщі за участі міністрів та очільників президентських адміністрацій. Фото: Офіс президента України

Україна та Польщі домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів і збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі міністрів інфраструктури України Олександра Кубракова і Польщі Анджея Адамчика, оприлюдненій Офісом президента.

Сторони домовилися щодо якнайшвидшого скасування обмежень на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням. До 4 лютого українська сторона поінформує польську сторону щодо конкретних термінів відновлення транзиту вантажних вагонів територією України.

Також досягнута домовленість щодо суттєвого збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень з урахування потреб українських та польських автомобільних перевізників.

До 5 лютого сторони мають узгодити дату проведення засідання змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яка повинна узгодити терміни передачі та кількість додаткових дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Україна і Польща розроблять спільний план дій, спрямований на значне підвищення ефективності роботи автомобільних міжнародних пунктів пропуску. Відповідний план дій має бути узгоджений за участю представників митних, прикордонних та інших служб Польщі та України не пізніше кінця лютого.

Сторони домовились ініціювати перегляд положень угоди між урядом України і урядом Польщі про міжнародні автомобільні перевезення від 1992 року.

Про конфлікт із Польщею у питанні дозволів на автоперевезення можна почитати у статтях "Транспортний "конфлікт" з ЄС: як Україні вирішити питання квот на автоперевезення" та "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі".

Теми: ПольщаУкраїнакордонторгівля
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
Польща
Польща спрямувала до України 29 вантажівок з гумдопомогою
Лідери Британії і Польщі у Києві готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною – джерела
Польща готова передати Україні десятки тисяч боєприпасів
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...