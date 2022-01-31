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Украина и Польша начали решать проблему транзитных авторазрешений

Понедельник, 31 января 2022, 18:04
Украина и Польша начали решать проблему транзитных авторазрешений
Встреча делегаций Украины и Польши с участием министров и глав президентских канцелярий. фото: офис президента украины

Украина и Польша договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов и увеличении количества разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Польши Анджея Адамчика, обнародованном Офисом президента.

Стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением. До 4 февраля украинская сторона проинформирует польскую сторону о конкретных сроках возобновления транзита грузовых вагонов через территорию Украины.

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Также достигнута договоренность относительно существенного увеличения количества разрешений на осуществление международных грузовых перевозок с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков.

До 5 февраля стороны должны согласовать дату проведения заседания смешанной Комиссии по международным автомобильным перевозкам, которая должна согласовать сроки передачи и количество дополнительных разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.

Украина и Польша разработают общий план действий, направленный на значительное повышение эффективности работы автомобильных пунктов пропуска. Соответствующий план действий должен быть согласован с участием представителей таможенных, пограничных и других служб Польши и Украины не позже конца февраля.

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Стороны договорились инициировать пересмотр положений соглашения между правительством Украины и правительством Польши о международных автомобильных перевозках от 1992 года.

О конфликте с Польшей по вопросу разрешений на автоперевозки можно прочесть в статьях "Транспортный "конфликт" с ЕС: как Украине решить вопрос квот на автоперевозки" и "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе".

Темы: ПольшаУкраинаграницаторговля
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