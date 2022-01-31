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Байден обрав посла в Україні, чекає згоди Києва – ЗМІ

Понеділок, 31 січня 2022, 19:29
Байден обрав посла в Україні, чекає згоди Києва – ЗМІ
фото: sk.usembassy.gov

Президент США Джо Байден обрав кандидатом на посаду посла держави в Україні досвідчену кадрову дипломатку Бріджит Брінк.

Джерело: CNN та Bloomberg з посиланням на співрозмовників

Деталі: Наразі Брінк працює послом США у Словаччині.

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За словами ЗМІ, президент США офіційно ще не висунув її, бо український уряд не дав згоди.

Зазначається, що процес схвалення є частиною процесу вибору послів та може тривати до декількох тижнів.

Нагадаємо: Раніше американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006-2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію по цей час.

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Теми: СШАУкраїнадипломатичні відносини
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