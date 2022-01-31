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Байден выбрал посла в Украине, ждет согласия Киева – СМИ

Понедельник, 31 января 2022, 20:29

Президент США Джо Байден избрал кандидатом на должность посла в Украине опытную кадровую дипломатку Бриджит Бринк.

Источник: CNN и Bloomberg со ссылкой на собеседников

Детали: В настоящее время Бринк работает послом США в Словакии.

По словам СМИ, президент США официально еще не выдвинул ее, потому что украинское правительство не дало согласия.

Отмечается, что одобрение является частью процесса выбора послов и может длиться до нескольких недель.

Напомним: Ранее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных по делам: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию по настоящее время.

Темы: СШАУкраинадипломатические отношения


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