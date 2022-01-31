Байден выбрал посла в Украине, ждет согласия Киева – СМИ
Понедельник, 31 января 2022, 20:29
Президент США Джо Байден избрал кандидатом на должность посла в Украине опытную кадровую дипломатку Бриджит Бринк.
Источник: CNN и Bloomberg со ссылкой на собеседников
Детали: В настоящее время Бринк работает послом США в Словакии.
По словам СМИ, президент США официально еще не выдвинул ее, потому что украинское правительство не дало согласия.
Отмечается, что одобрение является частью процесса выбора послов и может длиться до нескольких недель.
Напомним: Ранее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных по делам: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию по настоящее время.