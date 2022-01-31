Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Понеділок, 31 січня 2022, 21:49
UNSPLASH

Єврокомісія у вівторок збирається прийняти пакет макрофінансової допомоги для України у розмірі 1,2 млрд євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Києві.

За його словами, ЄС працює над підтримкою України у найближчій і середньостроковій перспективі.

"Єврокомісія завтра збирається прийняти новий пакет макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Це слідує за принциповим оголошенням минулого тижня" - сказав Домбровскіс.

"Ми сподіваємося перерахувати перший транш 600 мільйонів євро якомога скоріше. Для цього нам потрібне швидке схвалення у Європарламенті і Раді ЄС, а також домовленість з українською владою щодо сфер реформ і ратифікація меморандуму розуміння Верховною радою" - зазначив він.

За його словами, ця програма,я к і інші, пов’язана з програмами, які Україна має з МВФ.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила минулого тижня про новий пакет фінансової допомоги Україні з екстрених позик і грантів.

Нагадаємо, у липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. 

Перший транш у 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року, другий - у жовтні 2021 року. 

Теми: Єврокомісія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
Єврокомісія
У Єврокомісії заявили про мету подальшої інтеграції України до ЄС
Боррель про санкції ЄС проти Росії: будуть у належний момент
Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії російські війська на кордонах 
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...