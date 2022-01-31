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Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Понеділок, 31 січня 2022, 20:49
Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України
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Єврокомісія у вівторок збирається прийняти пакет макрофінансової допомоги для України у розмірі 1,2 млрд євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Києві.

За його словами, ЄС працює над підтримкою України у найближчій і середньостроковій перспективі.

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"Єврокомісія завтра збирається прийняти новий пакет макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Це слідує за принциповим оголошенням минулого тижня" - сказав Домбровскіс.

"Ми сподіваємося перерахувати перший транш 600 мільйонів євро якомога скоріше. Для цього нам потрібне швидке схвалення у Європарламенті і Раді ЄС, а також домовленість з українською владою щодо сфер реформ і ратифікація меморандуму розуміння Верховною радою" - зазначив він.

За його словами, ця програма,я к і інші, пов’язана з програмами, які Україна має з МВФ.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила минулого тижня про новий пакет фінансової допомоги Україні з екстрених позик і грантів.

Нагадаємо, у липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. 

Перший транш у 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року, другий - у жовтні 2021 року. 

Теми: Єврокомісія
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