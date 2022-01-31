Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Еврокомиссия во вторник намерена принять пакет макрофинансовой помощи для Украины в размере 1,2 млрд евро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмигалем в Киеве.

По его словам, ЕС работает над поддержкой Украины в ближайшей и среднесрочной перспективе.

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"Еврокомиссия завтра намерена принять новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Это следует за принципиальным объявлением на прошлой неделе" - сказал Домбровскис.

"Мы надеемся перечислить первый транш 600 миллионов евро как можно скорее. Для этого нам нужно скорейшее одобрение в Европарламенте и Совете ЕС, а также договоренность с украинскими властями относительно сфер реформ и ратификация меморандума понимания Верховной радой" - отметил он.

По его словам, эта программа, как и другие, связана с программами, которые Украина имеет с МВФ.

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Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила на прошлой неделе о новом пакете финансовой помощи Украине по экстренным займам и грантам.

Напомним, в июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации пятой по счету программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Первый транш в 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года, второй - в октябре 2021 года.