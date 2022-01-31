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Студент з Києва продавав дані 20 мільйонів українців

Понеділок, 31 січня 2022, 20:57
Студент з Києва продавав дані 20 мільйонів українців
фото ілюстративне, кіберполіція

Кіберполіцейські викрили студента на збуті баз даних понад 20 мільйонів громадян за допомогою бота у месенджері.

Джерело: Кіберполіція

Деталі: 19-річний житель Києва, студент вишу, створив бот у месенджері для продажу інформації з обмеженими доступом, у тому числі персональних даних українців. Доступ до боту коштував 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних відносно конкретних осіб.

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Крім цього, він розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту.

У розпорядженні фігуранта були бази даних декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на хакерських форумах.

У нього вдома провели обшуки, вилучили техніку. Також кіберполіція виявила дані, які були скомпрометовані в період з 2014-2019 роки – дати народження, ПІБ громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фото тощо.

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Теми: кібербезпекаполіція
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