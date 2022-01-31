Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Студент из Киева продавал данные 20 миллионов украинцев

Понедельник, 31 января 2022, 20:57
Студент из Киева продавал данные 20 миллионов украинцев
фото иллюстративное, киберполиция

Киберполицейские разоблачили студента на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан с помощью бота в мессенджере.

Источник: Киберполиция

Детали: 19-летний житель Киева, студент вуза, создал бот в мессенджере для продажи информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных украинцев. Доступ к боту стоил 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных по конкретным лицам.

Реклама:

Кроме того, он разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта.

В распоряжении фигуранта находились базы данных нескольких десятков миллионов граждан. Эти сведения он покупал на хакерских форумах.

У него дома провели обыски, изъяли технику. Также киберполиция выявила данные, которые были скомпрометированы в период с 2014-2019 года – даты рождения, ФИО граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров налогоплательщиков и номеров телефонов, фото и т.д.

ВИДЕО ДНЯ

19-летнему парню грозит до 5 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: кибербезопасностьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
кибербезопасность
Органы власти США подверглись масштабной кибератаке
Украина официально вступила в киберцентр при НАТО
Российские хакеры атаковали серверы мэрии Праги
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: