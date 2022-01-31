Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Понедельник, 31 января 2022, 21:40
Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

В "валидольном" матче Украина побеждает в 1/4 финала чемпионата Европы-2022 команду Казахстана со счетом 5:3 и проходит дальше.

Источник: трансляция поединка

Детали: Первый тайм украинцы выиграли со счетом 1:0, забив с пенальти.

Реклама:

Во втором тайме, выигрывая 3:0, сборная пропускает два мяча.

Поединок закончился со счётом 5:3.

На предыдущих Евро Украина все время проигрывала в 1:4.

ВИДЕО ДНЯ

В 2010 году Украина проиграла Азербайджану по серии пенальти после 3:3, через два года – снова в четвертьфинале проиграли Хорватам, и снова по пенальти.

В 2014 году Украина проиграла Португалии 1:2 в стадии 1/4. Через два года победила Сербия, которая на последних секундах забила победный гол.

В последний раз в 2018 году Украина не смогла пройти Испанию (1:0).

Украинцы играли в полуфинале в 2005 году.

Соперником Украины будет победитель группы Грузия – Россия, которые будут играть 1 февраля.

Роман Петренко, УП
Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
футбол
Киевское "Динамо" и "Заря" проиграли свои еврокубковые матчи
Фанат в футболке в поддержку Украины выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу
Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: