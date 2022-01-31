Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

В "валидольном" матче Украина побеждает в 1/4 финала чемпионата Европы-2022 команду Казахстана со счетом 5:3 и проходит дальше.

Источник: трансляция поединка

Детали: Первый тайм украинцы выиграли со счетом 1:0, забив с пенальти.

Во втором тайме, выигрывая 3:0, сборная пропускает два мяча.

Поединок закончился со счётом 5:3.

На предыдущих Евро Украина все время проигрывала в 1:4.

В 2010 году Украина проиграла Азербайджану по серии пенальти после 3:3, через два года – снова в четвертьфинале проиграли Хорватам, и снова по пенальти.

В 2014 году Украина проиграла Португалии 1:2 в стадии 1/4. Через два года победила Сербия, которая на последних секундах забила победный гол.

В последний раз в 2018 году Украина не смогла пройти Испанию (1:0).

Украинцы играли в полуфинале в 2005 году.

Соперником Украины будет победитель группы Грузия – Россия, которые будут играть 1 февраля.