Штаб ООС: Стан пораненого українського бійця – важкий
Вівторок, 4 січня 2022, 06:20
За минулу добу окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ, стан пораненого в зоні проведення ООС бійця характеризують як важкий.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Як повідомлялося напередодні ввечері, окупанти на сході України тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
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Станом на 7 годину ранку кількість обстрілів, включно з попередньою добою, лишилася такою ж.
Проте у повідомленні штабу йдеться про те, що стан здоров’я пораненого 3 січня українського військового важкий.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", – зазначають у штабі.
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Нагадаємо: Напередодні повідомлялося, що стан пораненого – середньої важкості.
Українська правда