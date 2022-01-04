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Штаб ООС: Стан пораненого українського бійця – важкий

Вівторок, 4 січня 2022, 07:20
фото: штаб ООС

За минулу добу окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ, стан пораненого в зоні проведення ООС бійця характеризують як важкий.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як повідомлялося напередодні ввечері, окупанти на сході України тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Станом на 7 годину ранку кількість обстрілів, включно з попередньою добою, лишилася такою ж.

Проте у повідомленні штабу йдеться про те, що стан здоров’я пораненого 3 січня українського військового важкий.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", – зазначають у штабі.

Нагадаємо: Напередодні повідомлялося, що стан пораненого – середньої важкості.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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