Верховний Суд підтвердив заборону скандального будівництва в центрі Києва

Касаційний адміністративний суд визнав законним рішення Київської міської ради про заборону скандального будівництва в парку "Протасів Яр".

Джерело: постанова Верховного Суду

Дослівно: "Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду погодилася з рішенням суду апеляційної інстанції про те, що під час прийняття оскаржуваних рішень Київміськрада діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України з огляду на таке.

Крім цього, Верховний Суд узяв до уваги висновки Конституційного Суду України в рішенні від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009, де зазначено, що орган місцевого самоврядування має право за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України)".

Деталі: Забудовник у позові до Суду переконував, що міськрада не може скасувати своє попереднє рішення про надання йому цієї земельної ділянки в оренду для забудови.

2007 року депутати Київміськради внесли зміни до Генерального плану міста й Програми озеленення, за якими ділянку зелених насаджень загального користування на вулиці Миколи Амосова віднесли до території житлової і громадської забудови.

Договір оренди, за яким забудовник мав забезпечити будівництво й експлуатацію житлового комплексу, уклали строком до 22 червня 2017 року. Однак суди попередніх інстанцій установили, що будівництва чи підготовки до нього не здійснювали.

У суді вирішили, що оскільки договір оренди із забудовником не продовжували, то Київміськрада мала право повернути ділянці її первинне призначення.

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