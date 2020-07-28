Київрада повертає місту Протасів Яр: хочуть створити ландшафтний парк

Київрада визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території Протасового Яру. Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні Київської міської ради.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, якого цитує пресслужба міськради

Деталі: На землях Протасового Яру у подальшому планують створити регіональний ландшафтний парк.

Також депутати скасували зміни до Генерального плану Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову. Мова йде про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ "Дайтона груп".

Пряма мова Кличка: "Місто робить все для наведення ладу із землею урочища. На найближчу сесію Київради буде винесений ще один важливий проект рішення – про відмову у поновленні договору оренди з "Інтербуд Компані". Тож прошу депутатів відповідально поставитись до ухвалення цього важливого питання".

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