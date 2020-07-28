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Київрада повертає місту Протасів Яр: хочуть створити ландшафтний парк

Вівторок, 28 липня 2020, 18:50

Київрада визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території Протасового Яру. Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні Київської міської ради.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, якого цитує пресслужба міськради

Деталі: На землях Протасового Яру у подальшому планують створити регіональний ландшафтний парк.

Також депутати скасували зміни до Генерального плану Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову. Мова йде про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ "Дайтона груп".

Пряма мова Кличка: "Місто робить все для наведення ладу із землею урочища. На найближчу сесію Київради буде винесений ще один важливий проект рішення – про відмову у поновленні договору оренди з "Інтербуд Компані". Тож прошу депутатів відповідально поставитись до ухвалення цього важливого питання".

Передісторія:

  • 4 травня 2019 року протестувальники проти забудови Протасового Яру частково перекривали рух транспорту, скандуючи "Ні забудові!". 24 червня протест продовжився. 15 липня протестувальники проти забудови частково перекрили парканом проїжджу частину.
  • 8 травня 2019 року інспектор ДАБІ склав припис про усунення порушень при будівництві у Протасовому Яру й зупинив усі роботи на об'єкті. А фірму "Алюр", яка розробляла проектну документацію, оштрафували на 173 тис. грн.
  • ТОВ "Дайтона Груп" оскаржило цей припис в Окружному адміністративному суді Києва.
  • 16 вересня 2019 року суд, без виклику сторін, визнав протиправнимита скасував приписи про зупинення підготовчих і будівельних робіт.
  • Київрада подала апеляцію на це судове рішення. Ратушний заявляє, що цю апеляційну скаргу писав він, маючи довіреність від міста.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличко


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