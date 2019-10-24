Забудова Протасового Яру: Корбан відхрещується, Зеленський мовчить

Президент Володимир Зеленський досі не відреагував на протести проти забудови столичного урочища Протасів Яр і на інформацію про погрози активісту Роману Ратушному.

Про це повідомляє рух "Чесно", який звертався з цього приводу до президента під час пресмарафону 10 жовтня.

У Протасовім Яру будують ЖК "Турбійон" – замість парку там мають з'явитися три багатоповерхівки. Місцеві мешканці намагаються завадити забудові зеленої зони.

Голова ініціативної групи "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний заявляє, що йому погрожують викраденням і знищенням.

За словами активіста, йому погрожували 4 особи, пов'язані з будівництвом: Геннадій Корбан – член політради партії "Укроп" і колись заступник голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського; Андрій Смирнов – заступник голови Офісу президента, адвокат, депутат Дніпропетровської облради; охоронці об'єкта будівництва.

Корбан запевнив рух, що до цієї забудови не має стосунку, а Ратушному погрожував хтось із фейкового акаунта:

"Хочу вас запевнити, що не маю відношення до будівництва на Протасовому Яру. Перебуваю в подиві, з якою метою активісти використовують і очорнюють моє ім'я. Крім того, вони влаштували мені цькування у Facebook. Вважаю, що люди, які називають себе активістами, є звичайними хейтерами й роблять це з певною метою", – завив він.

"Щодо переписки, про яку ви згадуєте, то краще проаналізуйте, від якого з фейкових акаунтів це виходить. Я не міг писати цьому хлопцю, оскільки він у мене забанений. Згадана вами молода людина раніше була в київському відділенні партії "УКРОП". Можливо, у нього є якісь особисті мотиви або образи. Ми не знайомі", – запевнив Корбан.

Ратушний твердить, що ніколи не був членом "УКРОПу", а лише працював там кілька місяців аналітиком. Він певен, що йому погрожував саме Корбан.

Нагадаємо, у 2014 році голову Держагентства земельних ресурсів Сергія Рудика викрали та тримали в підвалі Дніпропетровської ОДА. Він стверджував, що його допитував сам Корбан у присутності 15 озброєних людей. У 2016 році ГПУ перекваліфікувала справу Корбана, що дало йому змогу уникнути чималого строку ув'язнення.

За словами Ратушного, услід за охоронцями будівництва йому погрожував Андрій Смирнов:

"На мене вийшов Андрій Смирнов і заявив, що хоче поспілкуватися на прохання дніпровського бізнесмена Олега Левіна, який, за його словами, будуватиме у Протасовому Яру. Смирнов питав: "Роман, что нужно лично вам?" Я йому пояснив, що гроші мені не потрібні. Він сказав, що треба доходити спільного знаменника, тому що інакше буде кров, викрадення, стрілянина й так далі, а це йому не потрібно, тож краще домовитися".

Андрій Смирнов станом на 14 серпня цього року був адвокатом Олега Левіна та Геннадія Корбана. А у вересні він став заступником голови Офісу президента Андрія Богдана.

Ратушний переховується вже близько місяця.

Поліція Солом'янського району відкрила кримінальне провадження за статтею "погроза вбивством". Активіст нарікає, що у провадженні не згадується Корбан, а самого активіста не допитували – хоча від часу написання заяви минув уже понад місяць.

У поліції ж послалися на таємницю слідства.

Ратушний також звернувся до Генеральної прокуратури, але, за його словами, кримінальне провадження ще не відкрили. Рух "Чесно" чекає на коментарі від ГПУ щодо цієї справи.

У 2007 році Київрада за головування Леоніда Черновецького надала 3,23 га у Протасовому Яру в оренду на 5 років ТОВ "Бора" Засновники цього товариства – офшорні компанії.

Ратушний зазначає: "Другий пункт цього рішення – внести зміни до Генплану й вилучити ділянку з переліку зелених зон. Оскільки рішення не було опубліковане в газеті "Хрещатик", воно не набрало чинності, відтак договір оренди, укладений на його підставі, а також договір суборенди, укладений уже 2018 року, не дійсні".

Адвокатка Євгенія Закревська стверджує: "Рішення 2007 року про оренду незаконне: не було дотримано процедури внесення змін до Генплану, згідно з яким це зелена зона. 2012 року Леонід Черновецький одноосібно уклав ще один договір оренди на підставі того самого рішення – про подовження строку оренди цієї ділянки на 10 років, до 2022 року".

Таким чином, пояснює вона, договір суборенди між ТОВ "Бора" та ТОВ "Дайтона Груп" був укладений 2018 року на підставі "нікчемного договору". Але на підставі цього договору ДАБІ видала дозвіл на будівництво трьох 40-поверхівок.

Активісти скаржилися до НАБУ, прокуратури й поліції.

Бенефіціарами дніпровського ТОВ "Дайтона Груп" є Віктор Угрин і Володимир Ясько, які пов'язані з колишнім нардепом від партії "УКРОП" Геннадієм Корбаном.

Ясько та Корбан – співзасновники ТОВ "Перша корпоративна група", що надає в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно. Ясько є уповноваженою особою цього ТОВ. Угрин був власником ТОВ "Рентон ЛТД" до 4 серпня 2019 року, коли новим власником компанії став Корбан.

Гендиректор ТОВ "Дайтона Груп" Дмитро Паланчук раніше зізнався журналістам "24 каналу", що Геннадій Корбан також є співзасновником компанії та вкладає в неї кошти. За його словами, частка Корбана в "Дайтона Груп" становить 20-25%.

У ТОВ "Дайтона Груп" відмовилися коментувати причетність Корбана до будівництва.

Увагу Зеленського до забудови привертали ще в травні: представники громади Солом'янського району під час обіду в ресторані Володимира Зеленського та Андрія Богдана говорили про це – і він, як і 10 жовтня, обіцяв розібратися.

20 жовтня учасники ініціативної групи "Збережемо Протасів Яр" авто-велопробігом приїхали до Офісу президента й зареєстрували звернення, у якому просять захистити Протасів Яр від забудови, а Ратушного – від погроз.

Станом на 23 жовтня Ратушному не телефонували і його контакти в "Чесно" ОП не просив. Реакції президента на плани забудовника Протасового Яру немає.

На засіданні земельної комісії Київради 22 жовтня протокол робочої групи щодо Протасового Яру не розглядали: За словами Ратушного, громаду на засідання робочої групи не запрошували й думки місцевих мешканців не питали.

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