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Синоптики оголосили штормове попередження через шквальний вітер

Вівторок, 4 січня 2022, 13:32
ІЛюстративне фото Getty Images

Синоптики попереджають про шквальний вітер у західних областях та значне погіршення погоди в Карпатах 4 і 5 січня.

Джерело: сайт Українського гідрометеорологічного центру

Деталі: У західних областях 4 січня очікують на значні пориви вітру від 15 до 24 м/с, у Карпатах від 25 до 28 м/с.

5 січня вночі в Карпатах очікують значний мокрий сніг, місцями хуртовини, а вдень – сильний дощ. Через погіршення погодних умов на дорогах попереджають про ожеледицю.

Крім того, зберігаються пориви вітру 25-28 м/с.

Нагадаємо: В Україні прогнозували значне потепління 4 та 5 січня, а в західних областях потепління супроводжуватиметься опадами та вітром. Похолодання очікують до Різдва за старим стилем.

Українська правда
Теми: погодаКарпати


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