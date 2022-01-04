Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Синоптики оголосили штормове попередження через шквальний вітер

Вівторок, 4 січня 2022, 12:32
Синоптики оголосили штормове попередження через шквальний вітер
ІЛюстративне фото Getty Images

Синоптики попереджають про шквальний вітер у західних областях та значне погіршення погоди в Карпатах 4 і 5 січня.

Джерело: сайт Українського гідрометеорологічного центру

Деталі: У західних областях 4 січня очікують на значні пориви вітру від 15 до 24 м/с, у Карпатах від 25 до 28 м/с.

Реклама:

5 січня вночі в Карпатах очікують значний мокрий сніг, місцями хуртовини, а вдень – сильний дощ. Через погіршення погодних умов на дорогах попереджають про ожеледицю.

Крім того, зберігаються пориви вітру 25-28 м/с.

Нагадаємо: В Україні прогнозували значне потепління 4 та 5 січня, а в західних областях потепління супроводжуватиметься опадами та вітром. Похолодання очікують до Різдва за старим стилем.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: погодаКарпати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
погода
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
Три температурні рекорди були у Києві 27 серпня
У Києві запровадили тепловий режим
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: