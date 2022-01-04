Єрмак поговорить із представниками Франції та Німеччини перед їхнім візитом до Москви

Глава Офісу президента Андрій Єрмак проведе телефонну розмову з представниками європейських країн "нормандського формату" – Франції та Німеччини – 4 січня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на радника Єрмака з комунікацій Дарію Зарівну



Пряма мова Зарівної: "Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова Андрія Єрмака з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсем Плетнером і дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном".

Деталі: Вона уточнила, що розмова відбудеться напередодні візиту радників лідерів Франції та Німеччини до Москви 6 січня.

Плетнер і Бонн відвідають столицю Росії для переговорів із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

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