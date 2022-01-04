Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Єрмак поговорить із представниками Франції та Німеччини перед їхнім візитом до Москви

Вівторок, 4 січня 2022, 17:26
Андрій Єрмак. Фото ОПУ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак проведе телефонну розмову з представниками європейських країн "нормандського формату" – Франції та Німеччини – 4 січня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на радника Єрмака з комунікацій Дарію Зарівну

Пряма мова Зарівної: "Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова Андрія Єрмака з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсем Плетнером і дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном".

Деталі: Вона уточнила, що розмова відбудеться напередодні візиту радників лідерів Франції та Німеччини до Москви 6 січня.

Плетнер і Бонн відвідають столицю Росії для переговорів із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Передісторія: 

Теми: Андрій Єрмакнормандський форматНімеччинаФранція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Влада Алмати заявила про розчищення площі, журналісти кажуть про вбитих демонстрантів

"ЄС": серед арештованих активів Порошенка - телеканали "Прямий" та "5-ий"

МВС Казахстану заявило про 2,3 тис. затриманих та загибель 18 силовиків. Про вбитих протестувальників мовчать

Катастрофа МАУ: Іран відмовився від подальших переговорів про відшкодування збитків

У Венедіктової розповіли, де шукали майно Порошенка, щоб арештувати

оновленоСУД АРЕШТУВАВ УСЕ МАЙНО ПОРОШЕНКА

Усі новини...
Андрій Єрмак
Поганий Санта для Зеленського, Порошенка, Єрмака і Коломойського. 10 ідей для подарунків політикам 
Єрмак анонсував переговори із заступником голови адміністрації Путіна
У Раді нацбезпеки США розповіли про розмову Саллівана з Єрмаком
Останні новини
01:58
ЄСПЛ відхилив позов проти британської пекарні, яка відмовилася пекти торт з гей-лозунгом
01:35
відеоSpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink
00:53
В ООН закликали владу Казахстану звільнити всіх затриманих громадян
00:12
До Казахстану прибули "миротворці Лукашенка" – ЗМІ
23:29
Заворушення в Казахстані: СБУ повідомила про перевірки в Україні
22:59
Влада Алмати заявила про розчищення площі, журналісти кажуть про вбитих демонстрантів
22:35
відеоРеволюція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати
22:13
Пункти вакцинації від ковіду візьмуть паузу на Різдво
21:52
фотоBMW показав концепт авто, яке змінює колір за натиском кнопки
21:43
На Донеччині викрили вбивство солдата, замасковане під суїцид
Усі новини...