Єрмак поговорить із представниками Франції та Німеччини перед їхнім візитом до Москви
Глава Офісу президента Андрій Єрмак проведе телефонну розмову з представниками європейських країн "нормандського формату" – Франції та Німеччини – 4 січня.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на радника Єрмака з комунікацій Дарію Зарівну
Пряма мова Зарівної: "Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова Андрія Єрмака з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсем Плетнером і дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном".
Деталі: Вона уточнила, що розмова відбудеться напередодні візиту радників лідерів Франції та Німеччини до Москви 6 січня.
Плетнер і Бонн відвідають столицю Росії для переговорів із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.
Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у перший тиждень січня політичні радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії проведуть окремі зустрічі в різних форматах.
- 3 січня президенти Сполучених Штатів Америки і України провели телефонну розмову, присвячену російській загрозі.
- Ввечері 31 грудня Джо Байден, за пропозицією російської сторони, провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова із Зеленським мала на меті поінформувати українську сторону про ці перемовини.