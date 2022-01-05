США зафіксували рекордний мільйон Covid-випадків на добу

У США зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 1 082 549 - це найвищий добовий показник серед усіх країн протягом пандемії.

Джерело: US News, дані Університету Джона Гопкінса, CNBC

Деталі: Це вдвічі більше, ніж попередній пік – 512 553 нові випадки коронавірусу – минулого тижня.

CNBC пише, що рекордна загальна кількість за один день частково може бути пов’язана із затримкою звітності у вихідні та свята. Низка штатів США не повідомили дані про 31 грудня, напередодні Нового року, і низка не повідомляють дані про вихідні, а це означає, що деякі з цих випадків можуть бути результатом зроблених раніше позитивних тестів.

Cтаном на 3 січня середня кількість нових випадків за 7 днів у США становить 480 273, що є найвищим показником нових випадків у будь-якій країні.

Як повідомляється, близько 98 тисяч американців госпіталізовані з COVID-19 станом на 3 січня, що на 32% більше, ніж тиждень тому. Ця кількість наближається до пікового рівня Delta-хвилі, коли близько 103 000 людей перебували в лікарні на початку вересня. Водночас, це менше за найвищий показник минулої зими - приблизно 137 тисяч госпіталізацій.

Нагадаємо: У Штатах штам "Омікрон" спричинив рекордну госпіталізацію дітей, переважно не вакцинованих. Протягом тижня з 22 по 28 грудня до лікарень з коронавірусом надходили в середньому 378 дітей віком до 17 років - на 66% більше, ніж тижнем раніше.