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У США повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих дітей через "омікрон"

П'ятниця, 31 грудня 2021, 00:51
фото: Getty Images

У Штатах штам "омікрон" спричинив рекордну госпіталізацію дітей, переважно не вакцинованих.

Джерело: The Associated Press із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань (CDC).

Дослівно: "Протягом тижня з 22 по 28 грудня до лікарень з коронавірусом надходили в середньому 378 дітей віком до 17 років, що на 66% більше, ніж минулого тижня".

Деталі: Попередній максимум під час пандемії був зафіксований на початку вересня, коли кількість госпіталізацій дітей становила в середньому 342 на день.

Через два місяці після схвалення вакцинації для дітей у віці від 5 до 11 років близько 14% повністю щеплені, свідчать дані CDC. Цей показник вищий серед підлітків у віці від 12 до 17 років і становить близько 53%.

Дослідження CDC підтвердило, що серйозні побічні ефекти від вакцини Pfizer у дітей у віці від 5 до 11 років трапляються рідко. Висновки зроблені після введення 8 мільйонів доз підліткам.

Доктор Альберт Ко, професор епідеміології та інфекційних захворювань Єльської школи громадського здоров’я, зазначив, що низький рівень вакцинації частково є питанням часу: дітям молодшого віку вакцину схвалили лише в листопаді, і багато з них лише зараз отримують другу дозу.

Загалом, кількість нових випадків COVID-19 у американців різного віку стрімко зросла до найвищого рівня за всю історію.

Тим не менш, є ознаки того, що "омікрон" викликає легші наслідки, ніж попередні штами, і що комбінація вакцини та бустера захищає людей від найгірших наслідків.

Нагадаємо: Варіант коронавірусу Omicron на початку грудня поширився приблизно у третині штатів США, але штам Delta переважає у кількості випадків зараження COVID-19.

Більшість із 43 випадків варіанту Omicron, виявлених у США, 11 грудня діагностували у повністю вакцинованих осіб, а третина з них отримала бустерну дозу.

У США зареєстрували 512 553 нові випадки коронавірусу – це найбільша кількість випадків, зареєстрована з початку пандемії.

Теми: СШАОмікронкоронавірусдіти


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