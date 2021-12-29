У США найбільше нових хворих на Covid з початку пандемії — понад півмільйона
Середа, 29 грудня 2021, 02:25
У США зареєстрували 512 553 нові випадки коронавірусу – це найбільша кількість випадків, зареєстрована з початку пандемії.
Джерело: The Guardian, дані Університету Джона Гопкінса
Деталі: Як повідомляється, попередній рекорд, встановлений 8 січня 2021 року, становив 294 015 заражень на добу.
The Guardian пише, що в різдвяні вихідні є затримка звітності: багато центрів тестування, ймовірно, були закриті у святкові дні, а це означає, що деякі результати тестів, ймовірно, були б перенесені на понеділок і вівторок.
Нагадаємо: Про рекордну кількість випадків COVID-19 за добу повідомила також Франція - 179 807.