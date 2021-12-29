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У США найбільше нових хворих на Covid з початку пандемії — понад півмільйона

Середа, 29 грудня 2021, 01:25
У США найбільше нових хворих на Covid з початку пандемії — понад півмільйона
ФОТО: GETTY IMAGES

У США зареєстрували 512 553 нові випадки коронавірусу – це найбільша кількість випадків, зареєстрована з початку пандемії.

Джерело: The Guardian, дані Університету Джона Гопкінса

Деталі: Як повідомляється, попередній рекорд, встановлений 8 січня 2021 року, становив 294 015 заражень на добу.

The Guardian пише, що в різдвяні вихідні є затримка звітності: багато центрів тестування, ймовірно, були закриті у святкові дні, а це означає, що деякі результати тестів, ймовірно, були б перенесені на понеділок і вівторок.

Нагадаємо: Про рекордну кількість випадків COVID-19 за добу повідомила також Франція - 179 807.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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