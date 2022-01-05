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У понад 2 мільйонів людей за добу виявили Covid

Середа, 5 січня 2022, 04:47
У понад 2 мільйонів людей за добу виявили Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 3 січня у світі виявили щонайменше 2 144 095 випадків COVID-19 – найбільше за період пандемії.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 567 696 випадків (водночас Університет Джона Гопкінса повідомив про понад мільйон випадків), у Франції – 271 686, в Британії – 218 724, в Італії – 170 844, в Іспанії – 117 775.

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Україна, де 1 746 хворих, на 64 місці у світі між Майоттою (заморський  департамент Франції) та Іраном. У Європі Україна на 29 місці.

6 656 людей у світі померли за добу. Україна за цим показником (135  смертей) – на 12 місці у світі і на сьомому в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус
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