У понад 2 мільйонів людей за добу виявили Covid

За добу 3 січня у світі виявили щонайменше 2 144 095 випадків COVID-19 – найбільше за період пандемії.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 567 696 випадків (водночас Університет Джона Гопкінса повідомив про понад мільйон випадків), у Франції – 271 686, в Британії – 218 724, в Італії – 170 844, в Іспанії – 117 775.

Україна, де 1 746 хворих, на 64 місці у світі між Майоттою (заморський департамент Франції) та Іраном. У Європі Україна на 29 місці.

6 656 людей у світі померли за добу. Україна за цим показником (135 смертей) – на 12 місці у світі і на сьомому в Європі.

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Нагадаємо: 3 січня в Україні госпіталізували з коронавірусом 970 пацієнтів, однак одужали 3 629 осіб.