У Казахстані запроваджують тимчасове держрегулювання цін на бензин та дизель

На тлі "газових" протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив запровадити на 180 днів державне регулювання цін на зріджений газ, бензин та дизель.

Джерело: сайт президента Казахстану

Деталі: Також, доручається запровадити державне цінове регулювання соціально значущих продовольчих товарів. Рішення ухвалюватимуть акіми регіонів, виходячи із соціально-економічної ситуації в конкретному регіоні.

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Що передувало: Токаєв відправив уряд у відставку.

Передісторія:

З 2 січня в країні тривали протести. Акції розпочалися у місті Жанаозені Мангістауської області після стрибка цін на зріджений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).

4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися.

Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.

В Алмати та в Мангістауській області запровадили надзвичайний стан.