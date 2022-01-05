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У Казахстані запроваджують тимчасове держрегулювання цін на бензин та дизель

Середа, 5 січня 2022, 07:13
ФОТО: GETTY IMAGES

На тлі "газових" протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив запровадити на 180 днів державне регулювання цін на зріджений газ, бензин та дизель.

Джерело: сайт президента Казахстану

Деталі: Також, доручається запровадити державне цінове регулювання соціально значущих продовольчих товарів. Рішення ухвалюватимуть акіми регіонів, виходячи із соціально-економічної ситуації в конкретному регіоні.

Що передувало: Токаєв відправив уряд у відставку.

Передісторія:

  • З 2 січня в країні тривали протести. Акції розпочалися у місті Жанаозені  Мангістауської області  після стрибка цін на зріджений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).
  • 4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися.
  • Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • В Алмати та в Мангістауській області запровадили надзвичайний стан.

Теми: газціниКазахстан


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