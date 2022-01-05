Президент Казахстана отправил правительство в отставку
Среда, 5 января 2022, 03:16
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, временно исполнять обязанности главы правительства будет Алихан Смаилов.
Источник: указ Токаева от 5 января на сайте президента Казахстана
Дословно: "В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:
- Принять отставку правительства Республики Казахстан.
- Временно возложить на исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.
- Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".
Детали: Как отмечается, этот указ вступает в силу дня подписания.
Предыстория:
- Указ об отставке правительства президент Казахстана подписал на фоне "газовых" протестов, продолжающихся со 2 января в стране.
- Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).
- 4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.
- Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
- В Алматы и Мангистауской области ввели чрезвычайное положение.