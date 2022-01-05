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Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Среда, 5 января 2022, 03:16

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, временно исполнять обязанности главы правительства будет Алихан Смаилов.

Источник: указ Токаева от 5 января на сайте президента Казахстана

Дословно: "В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:

  • Принять отставку правительства Республики Казахстан.
  • Временно возложить на исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.
  • Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".

Детали: Как отмечается, этот указ вступает в силу дня подписания.

Предыстория:

  • Указ об отставке правительства президент Казахстана подписал на фоне "газовых" протестов, продолжающихся со 2 января в стране.
  • Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).
  • 4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.
  • Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • В Алматы и Мангистауской области ввели чрезвычайное положение.

Темы: Казахстан
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