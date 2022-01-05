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Зеленський підписав закон про оплату трансплантацій і згоду на донорство

Середа, 5 січня 2022, 15:16
Фото з Facebook-сторінки Oleg Samchuk

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає оплату державою операцій із трансплантації органів, а також прижиттєву згоду чи незгоду на донорство за допомогою електронних ресурсів.

Джерело: Офіс президента 

Деталі: Президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" (№1967-ІХ), який Верховна Рада ухвалила 16 грудня 2021 року.

Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації – і для пацієнта вони безкоштовні. Тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій.

Крім того, документом передбачається, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є цілковито незалежною від людського впливу й самостійно проводить такий підбір за визначеними критеріями.

Також розв'язується питання можливості надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 11 і 12 підпункту 7 пункту 4 розділу І, які набирають чинності з 1 грудня 2022 року.

Нагадаємо: У вересні 2021 року у Львові виконали першу в Україні операцію з пересадки легенів, а також провели трансплантацію серця 13-річній дитині.

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Теми: законодавствоздоров'яЗеленськиймедицина


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