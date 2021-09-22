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В Україні вперше провели трансплантацію серця дитині

Середа, 22 вересня 2021, 01:52
В Україні вперше провели трансплантацію серця дитині
Фото: facebook

У Львові вперше в Україні зробили пересадку серця 13-річній дитині.

Джерело: директор Інституту серця Борис Тодуров у facebook, директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у facebook.

Пряма мова Тодурова: "Вперше в Україні. Трансплантація серця дитині 13 років".

Пряма мова Самчука: "Серце пересадили 13-річному хлопцеві з Волині з села Зарудці. Він хворів від липня.

Останній місяць дитина була в реанімації Волинського ОДТМО, останні два тижні – у нас. Стан хлопця був критичним, і рахунок ішов на дні".

Деталі: Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на трансплантацію дала його дружина.

 

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Українська правда

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Теми: медицина
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