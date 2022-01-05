У "Дії" з’явиться сертифікат для бустерної дози: термін дії 270 днів

Українці зможуть згенерувати новий Covid-сертифікат після третього щеплення проти коронавірусу – новий документ буде дійсним 270 днів.

Джерело: МОЗ

Дослівно МОЗ: "​​Covid-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію".



Деталі: Щоб отримати новий цифровий документ після третього щеплення, достатньо буде надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія".

Сертифікат генеруватиметься за тим же принципом, що і сертифікати на підставі одужання чи вакцинації.

Крім Covid-сертифікату, українці, які отримали бустер, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Його можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ, як і Covid-сертифікат, буде чинним 270 днів.