Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У "Дії" з’явиться сертифікат для бустерної дози: термін дії 270 днів

Середа, 5 січня 2022, 17:10
У Дії з’явиться сертифікат для бустерної дози: термін дії 270 днів
Фото diia.gov.ua

Українці зможуть згенерувати новий Covid-сертифікат після третього щеплення проти коронавірусу – новий документ буде дійсним 270 днів.

Джерело: МОЗ

Дослівно МОЗ: "​​Covid-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію".

Деталі: Щоб отримати новий цифровий документ після третього щеплення, достатньо буде надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія". 

Реклама:
 

Сертифікат генеруватиметься за тим же принципом, що і сертифікати на підставі одужання чи вакцинації.

Крім Covid-сертифікату, українці, які отримали бустер, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Його можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ, як і Covid-сертифікат, буде чинним 270 днів.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: Діякоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Дія
У "Дії" запущено антикорупційний інструмент для моряків: схема на 150 млн доларів у минулому
Як працює онлайн декларування місця проживання
Дію "еЧерги" для проходження митниці незабаром поширять на автобуси та легковики
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: