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У "Дії" з’явиться сертифікат для бустерної дози: термін дії 270 днів

Середа, 5 січня 2022, 18:10
Фото diia.gov.ua

Українці зможуть згенерувати новий Covid-сертифікат після третього щеплення проти коронавірусу – новий документ буде дійсним 270 днів.

Джерело: МОЗ

Дослівно МОЗ: "​​Covid-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію".

Деталі: Щоб отримати новий цифровий документ після третього щеплення, достатньо буде надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія". 

 

Сертифікат генеруватиметься за тим же принципом, що і сертифікати на підставі одужання чи вакцинації.

Крім Covid-сертифікату, українці, які отримали бустер, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Його можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ, як і Covid-сертифікат, буде чинним 270 днів.

Українська правда
Теми: Діякоронавірусвакцинація


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