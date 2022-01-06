Бойовики гатили з ПТРК в напрямку Авдіївки
Четвер, 6 січня 2022, 06:34
5 січня окупанти на Донбасі чотири рази порушували режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Окупанти відкривали вогонь:
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- У напрямку Авдіївки - з протитанкового ракетного комплексу.
- Поблизу Шумів - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
- У бік Катеринівки - з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Неподалік Майорська - зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Українська правда