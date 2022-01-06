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Бойовики гатили з ПТРК в напрямку Авдіївки

Четвер, 6 січня 2022, 06:34
Бойовики гатили з ПТРК в напрямку Авдіївки
ФОТО: GETTY IMAGES

5 січня окупанти на Донбасі чотири рази порушували режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Окупанти відкривали вогонь:

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  • У напрямку Авдіївки - з протитанкового ракетного комплексу.
  • Поблизу Шумів - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • У бік Катеринівки - з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Неподалік Майорська - зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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